Авіакомпанії Air Moldova заборонено відновлювати рейси Кишинів-Москва

Управління цивільної авіації Республіки Молдова заборонило національній авіакомпанії Air Moldova відновлювати рейси з Кишинева до Москви. Про це в суботу, 10 вересня, заявив віце-прем'єр Молдови Андрій Спину і закликав громадян "не вестись" на заяву Air Moldova про відновлення польотів до Росії, пише Тrm.md.
Раніше авіакомпанія Air Moldova оголосила про поновлення рейсів з Кишинева до Москви та назад з 1 жовтня. Авіасполучення між країнами було перервано у лютому 2022 року. Передбачалося, що польоти здійснюватимуться через Польщу та Білорусь.
Наземним шляхом із Росії до Молдови зараз проїхати неможливо. Єдиний шлях - на літаку з пересадкою, наприклад в Стамбулі або Єревані.
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