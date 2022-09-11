Авіакомпанії Air Moldova заборонено відновлювати рейси Кишинів-Москва

12:08 11 вересня Київ, Україна

Управління цивільної авіації Республіки Молдова заборонило національній авіакомпанії Air Moldova відновлювати рейси з Кишинева до Москви. Про це в суботу, 10 вересня, заявив віце-прем'єр Молдови Андрій Спину і закликав громадян "не вестись" на заяву Air Moldova про відновлення польотів до Росії, пише Тrm.md.

"Air Moldova зробила безвідповідальну заяву. Ми разом із управлінням цивільної авіації заявляємо: перш за все ми повинні дбати про безпеку пасажирів, про їх захист. Ми вважаємо такі польоти ризикованими", - заявив Спину.

Раніше авіакомпанія Air Moldova оголосила про поновлення рейсів з Кишинева до Москви та назад з 1 жовтня. Авіасполучення між країнами було перервано у лютому 2022 року. Передбачалося, що польоти здійснюватимуться через Польщу та Білорусь.

Наземним шляхом із Росії до Молдови зараз проїхати неможливо. Єдиний шлях - на літаку з пересадкою, наприклад в Стамбулі або Єревані.