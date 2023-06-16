Аварія в австрійському тунелі: евакуація пасажирів після пожежі

10:59 08 червня Київ, Україна

У середу в Австрії близько 200 пасажирів було евакуйовано з поїзда, коли він спалахнув у тунелі, повідомляє видання Kronen Zeitung.



Інцидент стався, коли поїзд, що прямував до Гамбурга і Амстердама, проїжджав через тунель неподалік міста Інсбрук в австрійських Альпах..



Пожежа почалася після обриву контактного проводу, а також кілька автомобілів, які перевозилися у складі поїзда, спалахнули через пошкоджений кабель.



Внаслідок інциденту близько 45 пасажирів отримали незначні травми, ймовірно, від вдихання диму.

"Пожежа була повністю загашена о 22:19, а евакуація пасажирів завершилася о 23:40 за місцевим часом", - повідомив представник австрійської залізниці ÖBB.



Потяг ÖBB вирушив із Відня в середу ввечері і мав доставити пасажирів до Амстердама в четвер вранці.. Хоча подорож до Гамбургу або Амстердама не могла бути продовжена цього вечора, ÖBB організувала автобуси для подальшого транспортування..



Пасажирів, які не потребують медичної допомоги, спочатку доставили до Інсбрука автобусом. Для всіх пасажирів було надано місця для нічлігу, як повідомили представники землі Тіроль.



Однак у соціальних мережах з'явилися критичні коментарі про те, що інформація про аварію не була передана вчасно. Маршрут у тунелі було закрито до завершення робіт, а поїзди перенаправлені.