Атакувавши Україну ядерною зброєю путін «підпише передсмертну записку» - колишній радник із нацбезпеки США

11:13 10 жовтня Київ, Україна

Колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон вважає, що президент Байден «перебільшив серйозність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо», коли припустив, що «перспектива Армагеддону» є найвищою з часів Карибської кризи через погрози шляху застосувати тактичну ядерну зброю.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

«Я думаю, що кожного разу, коли ми думаємо про потенційне застосування ядерної зброї, ми повинні ставитись до цього серйозно.. Але я також думаю, що ми маємо оцінювати ситуацію тверезо. І я думаю, що коментар президента перебільшив серйозність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо», - вважає Болтон.

Раніше Байден заявив, що не може уявити собі ситуацію, в якій застосування тактичної ядерної зброї «не призвело б до Армагеддону». Таке ставлення ситуації грає на руку Путіну, вважає Болтон.

«Путін хотів би, щоби ми думали, що це неминуче. Він хотів би, щоб люди нервували. Він намагається нас стримувати», – пояснив він.

Як відповідь на можливе застосування тактичної ядерної зброї США є кілька варіантів відповіді, з якими згоден Болтон. Він також вважає важливим покласти відповідальність на владу в Росії, яка б схвалила б застосування ядерної зброї, і конкретно на Володимира Путіна.

«Він є центром командування та контролю російських збройних сил. […] Він законна військова мета. І я думаю, що, хоча є багато інших речей, які ми можемо зробити, йому потрібно знати, що він знаходиться в нашому списку цілей на даний момент », - заявив Болтон.

Оголошуючи мобілізацію 21 вересня, путін пообіцяв використати для захисту території країни всі наявні кошти. На Заході ці слова розцінили як загрозу застосування ядерної зброї. Після цього США та країни НАТО посилили ядерну боєздатність і стеження за ядерною зброєю на території Росії.



Президент США Джо Байден пообіцяв бути «послідовним», якщо Ппутін застосує ядерну зброю. За словами екс-глави ЦРУ, генерала армії у відставці Девіда Петреуса, США можуть знищити Чорноморський флот і все військове угруповання росії в Україні, якщо путін все-таки наважиться натиснути «ядерну кнопку».