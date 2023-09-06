Атаки на російські кораблі в Чорному морі ставлять під загрозу шляхи військових постачань росії

Атаки за допомогою надводних морських безпілотників по російських торгових суднах в Чорному морі ставлять під загрозу забезпечення військ росії в Сирії та Середземному морі.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Як зазначають у відомстві, 4 серпня 2023 року російський торговий танкер "Сіг" було атаковано і виведено з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, безпілотним надводним судном (БНС). Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленьогірський гірник" і через два дні після явно зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV".
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Як зазначають у відомстві, 4 серпня 2023 року російський торговий танкер "Сіг" було атаковано і виведено з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, безпілотним надводним судном (БНС). Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленьогірський гірник" і через два дні після явно зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV".
При цьому з 28 лютого 2022 р. російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили у Сирії та Середземному морі сильно залежать від "Сіг", "Спарта IV" та кількох інших цивільних суден, зазначають у міністерстві.
"Атаки показують, що операції надводних безпілотників стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання росії", - зазначають у британському оборонному відомстві.
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