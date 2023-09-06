Атаки на російські кораблі в Чорному морі ставлять під загрозу шляхи військових постачань росії

10:36 09 серпня Київ, Україна

Атаки за допомогою надводних морських безпілотників по російських торгових суднах в Чорному морі ставлять під загрозу забезпечення військ росії в Сирії та Середземному морі.



Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



Як зазначають у відомстві, 4 серпня 2023 року російський торговий танкер "Сіг" було атаковано і виведено з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, безпілотним надводним судном (БНС). Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленьогірський гірник" і через два дні після явно зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV".

"Незважаючи на те, що "Сіг" та "Спарта IV" ходять під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на доставку палива та військових вантажів між росією та Сирією", - йдеться у повідомленні.

При цьому з 28 лютого 2022 р. російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили у Сирії та Середземному морі сильно залежать від "Сіг", "Спарта IV" та кількох інших цивільних суден, зазначають у міністерстві.

"Атаки показують, що операції надводних безпілотників стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання росії", - зазначають у британському оборонному відомстві.