Атака російських хакерів на німецьку клініку призвела до смерті пацієнтки

20:03 22 вересень Київ, Україна

Мін'юст федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія провів розслідування кібератаки на університетську клініку німецького Дюссельдорфа, в представленому звіті чітко простежується слід російських хакерів.



Про це пише у вівторок Deutsche Welle.



Відомство засновує свої висновки на тому, що зловмисники при атаці використовували вірус-шифрувальник DoppelPaymer.

"Ця троянська програма вже в багатьох випадках по всьому світу використовувалася щодо підприємств та інститутів хакерським угрупованням, яке, за оцінкою приватних фірм, що займаються питаннями безпеки, базується в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні регіонального відомства. Інші подробиці не наводяться.

Невідомі хакери минулого тижня, як писало видання Rheinische Post, блокували сервери клініки, вимагаючи гроші. Передбачалося, що їхня вимога спочатку стосувалася не лікарні, а Дюссельдорфського університету. Поліція встановила зі зловмисниками контакт і вказала на можливу помилку. Правоохоронці пояснили, що дії зловмисників торкнулися медичного закладу та становлять загрозу для пацієнтів. Після цього шахраї надали коди для розблокування серверів.



На тлі відключення IТ-систем померла жінка похилого віку, якій була потрібна термінова госпіталізація. Внаслідок проблем з серверами в Дюссельдорфі її довелося везти в інше місто. Слідство з'ясовує, чи були у пацієнтки шанси на виживання, якби її все ж доставили в найближчу лікарню.