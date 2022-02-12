Атака російських хакерів на німецьку клініку призвела до смерті пацієнтки

Мін'юст федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія провів розслідування кібератаки на університетську клініку німецького Дюссельдорфа, в представленому звіті чітко простежується слід російських хакерів.
Про це пише у вівторок Deutsche Welle.
Відомство засновує свої висновки на тому, що зловмисники при атаці використовували вірус-шифрувальник DoppelPaymer.
Невідомі хакери минулого тижня, як писало видання Rheinische Post, блокували сервери клініки, вимагаючи гроші. Передбачалося, що їхня вимога спочатку стосувалася не лікарні, а Дюссельдорфського університету. Поліція встановила зі зловмисниками контакт і вказала на можливу помилку. Правоохоронці пояснили, що дії зловмисників торкнулися медичного закладу та становлять загрозу для пацієнтів. Після цього шахраї надали коди для розблокування серверів.
На тлі відключення IТ-систем померла жінка похилого віку, якій була потрібна термінова госпіталізація. Внаслідок проблем з серверами в Дюссельдорфі її довелося везти в інше місто. Слідство з'ясовує, чи були у пацієнтки шанси на виживання, якби її все ж доставили в найближчу лікарню.
На тлі відключення IТ-систем померла жінка похилого віку, якій була потрібна термінова госпіталізація. Внаслідок проблем з серверами в Дюссельдорфі її довелося везти в інше місто. Слідство з'ясовує, чи були у пацієнтки шанси на виживання, якби її все ж доставили в найближчу лікарню.
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