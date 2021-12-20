Атака польських кордонів з боку Білорусі продовжується, - Міноборони Польщі

10:48 16 листопад Київ, Україна

З Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 біженців.



У ніч проти 16 листопада білоруські військові зруйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально проникнути на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли атакувати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польщі.



Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі своїм завданням. Вони змогли спільними зусиллями зміцнити пости на прикордонному переході у Кузниці. Польські військові відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни.



За даними польських прикордонників, із Білорусі на територію Польщі вночі намагалися прорватися близько 100 мігрантів із країн Близького Сходу.



За даними прикордонної служби Польщі у понеділок, 15 листопада, було зафіксовано 244 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Польські прикордонники ухвалили рішення, що 29 іноземців-нелегалів мають залишити територію Республіки Польща.



Нагадаємо, увечері 15 листопада група мігрантів із кількох сотень людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліціянтів.