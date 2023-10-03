Атака джихадистів: 29 солдатів загинули біля кордону Нігеру та Малі

17:55 03 жовтня Київ, Україна

У Нігері, неподалік кордону з Малі, при атаці джихадистів загинули 29 солдатів. Цю інформацію повідомило агентство AP 3 жовтня.



За словами міністра оборони Нігера генерал-лейтенанта Саліфу Моді, понад 100 екстремістів напали на сили безпеки, які проводили спецоперацію у ближній прикордонній зоні. Це вже друга подібна атака на нігерських військових за останній тиждень.



Глава Міноборони також повідомив, що в ході операції було знешкоджено безліч терористів, знищено 15 мотоциклів, а також вилучено значну кількість зброї та боєприпасів.



Дані Armed Conflict Location & Event Data Project свідчать про більш ніж 40% збільшення рівня насильства, переважно пов'язаного з екстремістами, протягом місяця після військового захоплення влади в Нігері.



У серпні чисельність нападів джихадистів на мирних жителів збільшилася вчетверо порівняно з попереднім місяцем, а напади на сили безпеки в регіоні Тіллабері призвели до загибелі щонайменше 40 солдатів.