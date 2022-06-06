Астронавти Китаю успішно відправлені на космічну станцію

Китайуспішно відправив трьох своїх астронавтів на нову космічну станцію.
Про це повідомляє китайське космічне агентство CMSA, CNN.
Астронавти Чен Дун, Лю Ян та Цай Сючже вирушили на космічному кораблі "Шеньчжоу-14" із космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі.
Астронавти Чен Дун, Лю Ян та Цай Сючже вирушили на космічному кораблі "Шеньчжоу-14" із космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі.
Це третя місія з екіпажем під час будівництва космічної станції, яку Китай планує ввести в експлуатацію до грудня 2022 року.. Очікується, що після завершення будівництва космічна станція прослужить 15 років.
До кінця року заплановано шість космічних місій.
За даними CMSA, Китай планує щорічно відправляти на станцію дві місії з екіпажем та дві вантажні місії.
До кінця року заплановано шість космічних місій.
За даними CMSA, Китай планує щорічно відправляти на станцію дві місії з екіпажем та дві вантажні місії.
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