Астронавти Crew Dragon прибули на МКС

13:29 17 листопада Київ, Україна

О 06: 00 по Києву космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска в авто режимі провів стикування з міжнародною космічною станцією (МКС).





На МКС прибули троє астронавтів NASA - Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і їхній японський колега Соїті Ногуті. Передбачається, що астронавти проведуть на МКС близько шести місяців. Політ до МКС зайняв майже 27 годин. Відзначимо, що цей пілотований запуск для корабля Crew Dragon не перший. Пів року тому астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі вже літали на станцію. Тепер NASA планує відправляти на МКС свої кораблі на постійній основі.

США не робили цього більше 9 років, після припинення програми Space Shuttle, яку офіційно закрили в 2011 році. Після цього астронавтів на орбіту багато років доставляли російські кораблі Союз. Як повідомляв портал "Коментарі", Компанія SpaceX випустила онлайн-симулятор, який дасть можливість користувачам спробувати свої сили в ручному стикуванні з МКС за допомогою симулятора системи управління космічного корабля Crew Dragon. Як запевняють розробники, це насправді буде досить складно.