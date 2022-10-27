Українська асоціація в Люксембурзі збирає 10 млн євро на пожежні машини та "швидкі" для України

17:40 27 жовтня Київ, Україна

Українська асоціація в Люксембурзі LUkraine asbl розпочала міжнародну кампанію зі збору коштів для закупівлі 112 карет швидкої допомоги та пожежних машин для України.



Про це повідомили у пресслужбі асоціації.



Основною метою кампанії "Ukraine is calling" є заклик до європейців взяти участь у зборі 10 мільйонів євро для підтримки українських служб швидкого реагування та невідкладної допомоги.



На початку планувалося закупити 100 рятувальних машин, але кількість була змінена на 112, оскільки це європейський номер екстреної допомоги, що є дуже символічним і зрозумілим кожному, а також підходить для концепції телефонного дзвінка.



У рамках кампанії планують встановлення в центрі міста Еш-сюр-Альзет розбиту та розстріляну машину швидкої допомоги, яка була спеціально для цього доставлена з України.



Із заявами про підтримку кампанії та України виступили представниця Європейської комісії у Люксембурзі доктор Анн Кальте, посли США, Чехії, Польщі, Німеччини та Франції.