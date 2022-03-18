Арнольду Шварценеггеру успішно прооперували серце

09:08 24 жовтня Київ, Україна

Про успішну операцію на серці всесвітньо відомий кіноактор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер повідомив у своєму Twitter в п'ятницю, 23 жовтня. Шварценеггер розповів, що лікарі провели заміну клапана аорти.

За його словами, хірургічне втручання проведено в клініці Клівленда (штат Огайо).

"Завдяки команді клініки в Клівленді у мене тепер новий аортальний клапан на додачу до клапана легеневої артерії після попередньої операції. Я відчуваю себе фантастично і вже прогулявся по Клівленду, оглянувши чудові статуї в місті", - написав 73-річний актор.

До посту він прикріпив фото з лікарняної палати і ще кілька фотографій з пам'ятниками, зроблених під час прогулянок по місту.

Аортальний клапан забезпечує потік крові з лівого шлуночка серця в аорту. Припинення його нормального функціонування загрожує важкими кардіологічними наслідками. Для їхнього запобігання клапан змінюють.

Нагадаємо, в серпні нинішнього року Арнольд Шварценеггер вперше став дідусем. Його 30-річна дочка Кетрін народила первістка від свого 41-річного чоловіка, голлівудського актора Кріса Пратта.

Також повідомлялося, що Шварценеггер показав шпагат на кухонному столі.