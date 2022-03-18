Арнольду Шварценеггеру успішно прооперували серце

Про успішну операцію на серці всесвітньо відомий кіноактор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер повідомив у своєму Twitter в п'ятницю, 23 жовтня. Шварценеггер розповів, що лікарі провели заміну клапана аорти.
За його словами, хірургічне втручання проведено в клініці Клівленда (штат Огайо).
До посту він прикріпив фото з лікарняної палати і ще кілька фотографій з пам'ятниками, зроблених під час прогулянок по місту.
Аортальний клапан забезпечує потік крові з лівого шлуночка серця в аорту. Припинення його нормального функціонування загрожує важкими кардіологічними наслідками. Для їхнього запобігання клапан змінюють.
Нагадаємо, в серпні нинішнього року Арнольд Шварценеггер вперше став дідусем. Його 30-річна дочка Кетрін народила первістка від свого 41-річного чоловіка, голлівудського актора Кріса Пратта.
Також повідомлялося, що Шварценеггер показав шпагат на кухонному столі.
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