Армія Тайваню вперше відкрила вогонь по безпілотниках Китаю

20:02 30 серпня Київ, Україна

Тайванські військові відкрили вогонь після вторгнення китайських безпілотників біля невеликого острівця у окрузі Цзіньмень.

Про це повідомляє місцеве видання Focus Taiwan у вівторок, 30 серпня.



Солдати, дислоковані на заставі острова Ши, виявили безпілотний літальний апарат, який летів у забороненій зоні приблизно за 200 метрів від застави на висоті 30 метрів, повідомляє армійське командування оборони Цзіньмень.



Солдати спочатку випустили попереджувальні сигнальні ракети. Командування описало свою чотириступінчасту процедуру реагування на зіткнення з безпілотниками.



Це перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника.



Китай опублікував раніше серію відеороликів, знятих цивільними безпілотниками, на яких видно, як вони літають поруч із військовими спостережними пунктами та знімають їх.



Міністерство національної оборони заявило: для того, щоб впоратися зі зростаючою загрозою безпілотників у довгостроковій перспективі, розпочнеться робота над захисною системою від дронів. Її встановлять наступного року у двох прибережних округах Тайваню, розташованих неподалік від узбережжя Китаю – Цзіньмень та Ляньцзян.