Армія США захистить Тайвань у разі китайського вторгнення - Байден

Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.
Про це заявив Байден в інтерв'ю CBS, Reuters, WP.
На питання, чи американські війська захищатимуть острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді відбудеться безпрецедентний напад".
На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки та жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".
Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, за якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.
Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.
На питання, чи американські війська захищатимуть острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді відбудеться безпрецедентний напад".
На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки та жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".
Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, за якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.
Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.
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