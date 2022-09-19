Армія США захистить Тайвань у разі китайського вторгнення - Байден

07:30 19 вересня Київ, Україна

Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.

 
Про це заявив Байден в інтерв'ю CBS, Reuters, WP.

На питання, чи американські війська захищатимуть острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді відбудеться безпрецедентний напад".

На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки та жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".

Зазначається, що ця заява є найвідвертішою заявою Байдена з цього питання. Сполучені Штати вже давно дотримуються політики, за якою вони не дають чіткої відповіді на напад на Тайвань у військовому плані.

Як пише Reuters, представник Білого дому, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.