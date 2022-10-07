Армія США ліквідувала трьох лідерів "Ісламської держави"

Американські війська знищили трьох високопоставлених керівників "Ісламської держави" під час двох військових операцій у Сирії у четвер, 6 жовтня.
Про це повідомила газета The New York Times.
Зазначається, що нічні атаки завдали "Ісламській державі" найважчого удару з того часу, як на початку лютого США ліквідували лідера угруповання Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курейші на північному заході Сирії.
За словами офіційних осіб, сили спеціальних операцій США висадилися з вертольотів на північному сході країни - біля села за межами міста Камишли, та вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі, який сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІД.
Крім того, було поранено одного із спільників бойовиків і двох захоплено. У ході операції ніхто з американських військовослужбовців та мирних жителів не постраждав.
Через кілька годин заступника лідера "Ісламської держави" в Сирії та людину, відповідальну за справи угруповання з ув'язненими, було вбито внаслідок удару американського безпілотника на півночі країни.
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