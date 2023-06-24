Армія Пригожина без бою зайняла Воронеж – Reuters

14:57 24 червня Київ, Україна

Про серйозність намірів Євгена Пригожина каже захоплення наступного міста Росії. Цілком безперешкодно всі військові об'єкти та адміністративні будівлі Воронежа перейшли під контроль бійців ПВК Вагнер. Тепер "бунтарям" відкрито дорогу на Москву. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела у російських спецслужбах.

У повідомленні йдеться, що Воронеж спіткала доля Ростова, який нині перебуває під контролем армії Євгена Пригожина.

Військовий злочинець та пропагандист Ігор Гіркін також підтвердив вхід ПВК Вагнер до Вороніжа "без опору регулярної армії".

За його словами, це початок громадянської війни. Він вважає, що захоплення Воронежа відкриває дорогу бунтарям до Москви.

Нагадаємо, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин у ніч на суботу, 24 червня, опублікував нове голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і вже входять до Ростова.