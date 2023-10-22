Армія оборони Ізраїлю посилює атаки на сектор Газа

10:06 22 жовтня Київ, Україна

Ізраїль не відступає від своїх військових планів щодо ХАМАСу. Як повідомляє ізраїльський портал новин Ynet, військовий кабінет надзвичайного уряду в суботу, 21 жовтня, провів екстрене засідання з оцінки ситуації навколо сектора Газа. Видання наголошує, що проведення засідання у шабат свідчить про терміновість консультацій.

За інформацією Associated Press, армія оборони Ізраїлю планує посилити свої атаки на сектор Газа у рамках підготовки до наступного етапу війни з ХАМАС.

Відповідаючи на питання про можливе наземне вторгнення до Гази, контрадмірал армії Ізраїлю Деніел Хагарі сказав журналістам, що військові намагаються заздалегідь створити оптимальні умови.

Ми посилимо наші атаки, щоб мінімізувати небезпеку для наших сил на наступних етапах війни.. З сьогоднішнього дня ми маємо намір посилити атаки", – сказав Хагарі.

Він повторив свій заклик до мешканців міста Газа прямувати на південь заради своєї безпеки.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль вивчають можливість створення в секторі Газа тимчасового уряду за підтримки ООН та залучення урядів арабських країн після витіснення з анклаву терористичного руху ХАМАС.