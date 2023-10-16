Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу нацбезпеки ХАМАС

09:50 16 жовтня Київ, Україна

У Секторі Гази ліквідовано високопоставленого командира ХАМАС Муетаза Ейда, повідомили в офіційному Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

"За точними даними розвідки ІСА та ЦАХАЛ, було вбито Муетаза Ейда - командувача Південного округу національної безпеки ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Також військовослужбовці ЦАХАЛ заявили про знищення десятків військових штабів, низки військових спостережних пунктів, а також кількох пускових установок для ракет, що використовуються терористичними організаціями ХАМАС та Ісламський джихад.



За день ЦАХАЛ атакував близько 250 військових об'єктів ХАМАС, більшість із яких перебувають на півночі Сектора Гази. ЦАХАЛ продовжує атакувати терористичні об'єкти у Секторі Гази.