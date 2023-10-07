Армія Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію проти палестинського ХАМАСу

11:57 07 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо про масовану атаку на Ізраїль.. Керівництво "Бригад Ізадіна аль-Касама" - військового крила ХАМАС - заявило, що в сектор Газа доставлено не менше 35 ізраїльських військових та цивільних.

"Бойовики з сектора Газа в'їжджають на територію Ізраїлю та вбивають мирних жителів найближчого ізраїльського міста Сдерот", - написав у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, який виклав фото з палестинських пабліків.

На вулицях Сдерота багато тіл мирних жителів, убитих бойовиками Хамасу.

У відповідь армія оборони Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ЦАХАЛ.

"Десяти винищувачів ВПС зараз атакують цілі терористичної організації ХАМАС у секторі Газа у різних місцях", – йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що сили ЦАХАЛу готові до віддзеркалення атак не лише на півдні, а й на півночі країни.. Очевидно очікується, що ліванська Хезболла підтримає ХАМАС.

Тим часом ракетні обстріли ізраїльської території продовжуються. А військові продовжують операції з нейтралізації палестинців, що проникли на ізраїльську територію.

Пізніше в ХАМАС оголосили, що розпочали операцію "Буря Аль-Акси", а Ізраїлем запущено 5 тисяч ракет.