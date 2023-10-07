Армія Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію проти палестинського ХАМАСу

Сьогодні, 7 жовтня, стало відомо про масовану атаку на Ізраїль.. Керівництво "Бригад Ізадіна аль-Касама" - військового крила ХАМАС - заявило, що в сектор Газа доставлено не менше 35 ізраїльських військових та цивільних.
На вулицях Сдерота багато тіл мирних жителів, убитих бойовиками Хамасу.
У відповідь армія оборони Ізраїлю розпочала антитерористичну операцію Залізні мечі проти палестинського руху ХАМАС. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомила прес-служба ЦАХАЛ.
Місцеві ЗМІ пишуть, що сили ЦАХАЛу готові до віддзеркалення атак не лише на півдні, а й на півночі країни.. Очевидно очікується, що ліванська Хезболла підтримає ХАМАС.
Тим часом ракетні обстріли ізраїльської території продовжуються. А військові продовжують операції з нейтралізації палестинців, що проникли на ізраїльську територію.
Пізніше в ХАМАС оголосили, що розпочали операцію "Буря Аль-Акси", а Ізраїлем запущено 5 тисяч ракет.
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