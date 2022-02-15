Армія Ізраїлю: Ізраїль і ХАМАС тримають мир

На цей час доби перемир'я між Сектором Гази та Ізраїлем в силі і дотримується обома сторонами конфлікту.
Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Хідаят Зільберман, пише The Jerusalem Post.
Він зазначив, що з другої години ночі по Ізраїлю не було випущено жодної ракети.
У зв'язку з цим Ізраїль зняв обмеження на пересування дорогами по периметру Сектора Гази. Поліція забороняла рух в цих районах через загрозу обстрілу радикалами ХАМАС.
З ранку п'ятниці траси між населеними пунктами по периметру кордону з Сектором Гази почали відкриватися для руху в обидва боки.
Військовий також повідомив, що армія найближчим часом проведе аналіз обстановки і вирішить, чи потрібно знімати інші обмеження.
Зільберман додав, що велика частина армійських підрозділів, передислокованих до кордону з Газою, поки ще перебуває там.
Він зазначив, що з другої години ночі по Ізраїлю не було випущено жодної ракети.
У зв'язку з цим Ізраїль зняв обмеження на пересування дорогами по периметру Сектора Гази. Поліція забороняла рух в цих районах через загрозу обстрілу радикалами ХАМАС.
З ранку п'ятниці траси між населеними пунктами по периметру кордону з Сектором Гази почали відкриватися для руху в обидва боки.
Військовий також повідомив, що армія найближчим часом проведе аналіз обстановки і вирішить, чи потрібно знімати інші обмеження.
Зільберман додав, що велика частина армійських підрозділів, передислокованих до кордону з Газою, поки ще перебуває там.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі