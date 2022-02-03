Армія Хафтара "відкопала скарб" з російською зброєю

21:14 16 вересень Київ, Україна





В одному з покинутих підземних



За словами представника ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Місмарі, угруповання змогло "реанімувати" і привести в робочий стан велику кількість російських балістичних ракет ОТРК Р-17 ( "Скад-В"). Халіф Хафтар, на якого Кремль робить ставку, заявив, що ліванська нацармія "знайшла" танки та балістичні ракети часів СРСР.В одному з покинутих підземних арсеналів під руїнами угруповання нібито виявило у відмінному стані 60 радянських танків Т-62, що знаходилися на зберіганні десятки років, а також інше військове майно, в тому числі боєприпаси та паливо.За словами представника ЛНА генерал-майора Ахмеда аль-Місмарі, угруповання змогло "реанімувати" і привести в робочий стан велику кількість російських балістичних ракет ОТРК Р-17 ( "Скад-В").

"СРСР поставив у Лівію 200 ракет типу "Скад-В". В цей час на складах в східній частині країни збереглося 100 Р-17", - заявив він, зазначивши, що тепер бойові можливості ЛНА різко зросли.

Також було "знайдено" велику кількість старомодних ракетних установок, мінометів, стрілецької зброї, безліч боєприпасів і військового спорядження.

Нещодавно ЛНА стала володарем бойового корабля. Імовірно, мова йде про сторожовик проєкту 1159-ТР "Дельфін", якому повернули хід. Тепер він базується в порту Рас-Лануф. До повалення Муаммара Каддафі у Лівії було два таких кораблі.

Схоже, угруповання Хафтара перебрало успішний досвід "мирних жителів" "ЛДНР", а за фактом російських найманців, які стверджують, що зброю від РФ насправді "викопують" в шахтах Донбасу.



Конфлікт у Лівії залишається невирішеним з початку Арабської весни у 2011 році. На цей момент в країні ведеться збройний конфлікт між двома сторонами - Урядом національної згоди, легітимність якого визнали ООН, НАТО, Євросоюз та інші міжнародні структури, і підтримуваними Єгиптом, ОАЕ і Францією незаконними збройними формуваннями зі сходу Лівії, лідером яких є лівійський генерал Халіфа Хафтар.



Хафтар іменує очолюване ним угруповання "Лівійською національною армією". Кістяк незаконних збройних формувань Халіфи Хафтара становлять бойовики із суданського воєнізованого угрупування "Джанджавід", що мають вельми темне минуле у себе на батьківщині, заколотники з Чаду, російські найманці з ПВК "Вагнер", та інші найманці.