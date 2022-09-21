Армії Китаю настав час готуватися до справжніх бойових дій - Сі Цзіньпін

17:50 21 вересня Київ, Україна

Глава Китаю Сі Цзіньпін доручив готувати армію до майбутніх війн, для цього проведуть її модернізацію, заявив Сі Цзіньпін, виступаючи на конференції з питань національної оборони та військової реформи в Пекіні.

«Армії Китаю настав час готуватися до справжніх бойових дій. Необхідно сумлінно узагальнювати та застосовувати успішний досвід реформ, володіти новою ситуацією та розуміти вимоги завдань, сфокусуватися на підготовці до війн, а також мати мужність досліджувати та вводити нововведення», — заявив Сі Цзіньпін.

Китайський глава підкреслив, що за останнє десятиліття армія країни зазнала значних реформ. Наприкінці 2015 року в країні було створено штаб Сухопутних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), ракетні війська НВАК та сили стратегічної підтримки НВАК. У січні 2016 року Генштаб, Головне політичне управління, Головне управління тилу та Головне управління озброєнь перетворили на 15 нових організацій меншого масштабу зі своїми цілями та завданнями. Регіональні системи управління, що діяли понад 60 років, були перерозподілені на командування східним, південним, західним, північним і центральним театрами бойових дій.



У ході реформи НВАК знизила свою чисельність на 300 000 осіб, а її сухопутні війська скоротили кількість армій з 18 до 13. Кількість університетів та коледжів НВАК було скорочено з 74 до 43. Водночас особовий склад ВМФ та ракетних військ у країні зріс.



Напередодні, 20 вересня, міністр закордонних справ Китаю Ван І припустив, що Пекін застосує закон про територіальну цілісність задля приєднання Тайваню. Ця норма, прийнята у 2005 році, дає Пекіну юридичні підстави використовувати силові методи проти прихильників незалежності Тайваню, а також у разі можливих спроб адміністрації Тайваню відокремити острів від КНР. За словами Вана І, визнання незалежності Тайваню стане найменш мирним способом врегулювати проблеми острова.



Одночасно китайський міністр не погодився з тим, що тривалі близькі взаємини США з Китаєм стали помилкою.