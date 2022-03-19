Вірменія закінчила підрахунок голосів після парламентських виборів

08:26 21 червня Київ, Україна

У Вірменії сьогодні вночі завершився підрахунок 100% голосів, на парламентських виборах перемогла партія Нікола Пашиняна.



Про це заявила Центральна виборча комісія Вірменії вранці в понеділок, 21 червня, оголосивши результати парламентських виборів після підрахунку 100% голосів.



Так, партія Нікола Пашиняна "Цивільний договір" набирає 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Альянс Вірменія" - 21,04%, блок "Честь маю" - 5,23%.



Ці три партії потраплять в наступний парламент.



При цьому партії Пашиняна не вистачило 0,08% голосів, щоб сформувати уряд.



На виборах проголосували 1 млн 281 тисяча 911 осіб - 49,4% виборців.



Як відомо, всього у виборах взяли участь 25 партій і блоків. Для проходження в парламент партії необхідно набрати мінімум 5% голосів, блоку - 7%. Право голосу мали 2,5 мільйона осіб.