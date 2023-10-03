Вірменія ратифікувала Римський статут, що дозволяє заарештувати путіна

12:44 03 жовтня Київ, Україна

Парламент Вірменії на засіданні у вівторок ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як передає "Арменпрес", проєкт ратифікації Римського статуту був прийнятий 60 голосами при 22 "проти" і 0 тих, хто утримався. Проти проєкту проголосували фракції "Вірменія" та "Честь є".



Вірменія підписала Римський статут 1999 року, але не ратифікувала його. Раніше Конституційний суд визнав відповідними Конституції зобов'язання, передбачені Римським статутом МКС, підписаним 17 липня 1998 року. 2022 року уряд звернувся з цього приводу до Конституційного суду.

Що відомо про ордер МКС на арешт путіна

17 березня 2023 р. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна та російської уповноваженої з прав дітей марії львової-бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.



Якщо вони виїдуть на територію росії до країн, які беруть участь у МКС та ратифікували Римський статут, їх мають заарештувати та передати до суду.



Представниця російського МЗС захарова заявила, що ордер МКС на арешт путіна «не матиме для росії жодного значення», адже країна не є учасницею Римського статуту і не повинна дотримуватись рішень МКС.



Головний прокурор МКС Карим Хан заявив, що ордер на арешт путіна та львової-бєлової, виданий Міжнародним кримінальним судом, не має терміну давності.