Вірменія проти Азербайджану: суд у Гаазі провів перше слухання

12 жовтня Міжнародний суд ООН у Гаазі провів перше слухання за позовом Вірменії проти Азербайджану. Єреван, зокрема, просить суддів змусити Баку вивести війська з Нагірного Карабаху та дозволити переміщеним етнічним вірменам повернутися до регіону.
Про це повідомляє Associated Press.
Вірменська сторона закликала Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй накласти нові тимчасові заходи на Азербайджан, щоб запобігти тому, що лідер вірменської юридичної команди назвав "етнічним чищенням" регіону Нагірного Карабаху з боку Азербайджану.
Вірменія просить суддів вжити 10 "тимчасових заходів", спрямованих на захист прав етнічних вірмен з регіону Нагірного Карабаху, який Азербайджан повернув собі минулого місяця після воєнної операції.Зокрема, від Азербайджану вимагають вивести всіх військових та співробітників правоохоронних органів із усіх цивільних установ Нагірного Карабаху.Баку закликали сприяти доступу Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до етнічних вірмен Нагірного Карабаху та утримуватися від будь-яких перешкод чи проявів расової дискримінації.
Про це повідомляє Associated Press.
Вірменська сторона закликала Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй накласти нові тимчасові заходи на Азербайджан, щоб запобігти тому, що лідер вірменської юридичної команди назвав "етнічним чищенням" регіону Нагірного Карабаху з боку Азербайджану.
Вірменія просить суддів вжити 10 "тимчасових заходів", спрямованих на захист прав етнічних вірмен з регіону Нагірного Карабаху, який Азербайджан повернув собі минулого місяця після воєнної операції.Зокрема, від Азербайджану вимагають вивести всіх військових та співробітників правоохоронних органів із усіх цивільних установ Нагірного Карабаху.
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