Вірменія проти Азербайджану: суд у Гаазі провів перше слухання

"Азербайджан має негайно сприяти повному відновленню в Нагірному Карабаху комунальних послуг, включаючи подачу газу та електрики, та утримуватися від зриву їх у майбутньому. Азербайджану слід утримуватись від вживання каральних заходів проти нинішніх чи колишніх політичних представників чи військовослужбовців Нагірного Карабаху", - судовому позові.