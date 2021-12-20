Вірменія просить співвітчизників в РФ утриматися від участі в неузгоджених акціях

06:11 21 липень Київ, Україна

Ще раз висловлюємо нашу подяку за згуртованість і підтримку нашим імпортерам, які опинилися в скрутній ситуації! "- заявили в вірменському диппредставництві.

У суботу посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян повідомив, що дипломатичне представництво почало отримувати інформацію від представників компаній, які експортують фрукти, водіїв-експедиторів про "деяких адміністративних перепони в торговому центрі" Фуд сіті "- неможливості в'їзду на територію організації для великовантажних машин". У неділю дипломат заявив про нормалізацію ситуації з торгівлею в Москві фруктами з Вірменії.