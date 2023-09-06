Вірменія відкликала представника з ОДКБ: рішення президента

Вірменія відкликала Віктора Біягова з посади постійного та повноважного представника країни в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Це рішення було оголошено в указі, опублікованому президентом Вірменії Ваагном Хачатуряном у вівторок, 5 вересня.
У документі наголошується, що рішення про зняття з посади Віктора Біягова ґрунтується на пропозиції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та відповідно до статей Конституції та закону про дипломатичну службу.
Важливо відзначити, що Віктор Біягов обіймав посаду постійного та повноважного представника Вірменії в ОДКБ з листопада 2018 року. Крім того, в інших указах президента Біягов був призначений послом Вірменії у Нідерландах та постійним представником країни в Організації із заборони хімічної зброї.
У документі наголошується, що рішення про зняття з посади Віктора Біягова ґрунтується на пропозиції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та відповідно до статей Конституції та закону про дипломатичну службу.
Важливо відзначити, що Віктор Біягов обіймав посаду постійного та повноважного представника Вірменії в ОДКБ з листопада 2018 року. Крім того, в інших указах президента Біягов був призначений послом Вірменії у Нідерландах та постійним представником країни в Організації із заборони хімічної зброї.
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