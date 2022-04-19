Вірменія відкрила вогонь по позиціях азербайджанської армії, поранений військовий

11:30 20 липня Київ, Україна

Згідно з інформацією Міноборони Азербайджану , вчора позиції азербайджанської армії піддалися обстрілу з боку Вірменії, в результаті чого військовослужбовець Азербайджану отримав поранення.

"19 липня приблизно о 23:40 (22:40 мск) підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій поблизу села Араздейен Ведийського району зі зброї різного калібру піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Гейдарабад Садаракського району Нахічеванської Автономної Республіки. В результаті обстрілу військовослужбовець азербайджанської армії, старший лейтенант Бадаллі Рамал Бахлул оглу отримав поранення в ногу", - йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, поранений госпіталізований.



У Міноборони також зазначили, що вогнем у відповідь противник був пригнічений.