Вірменія відмовляється від коньяку в обмін на 3 млн євро

07:43 11 червень Київ, Україна

10 червня уряд Вірменії затвердив фінансовий механізм відмови від назви "коньяк" для своєї алкогольної продукції та приступив до розробки нової назви.

Про це повідомляє PanArmenian.



У Франції та ЄС в цілому назва "коньяк" є захищеним географічним найменуванням і може застосовуватися тільки щодо окремого виду бренді, який виробляється в департаменті Шампань на південному сході країни, де знаходиться однойменне місто.



Але ще раніше в деяких країнах, перш за все на території колишнього СРСР, коньяком називали будь-який вид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк.



У листопаді 2017 ЄС і Вірменія підписали Угоду про комплексне розширення партнерства, яка, серед іншого, регулювала і використання назви "коньяк". Угода набула чинності 1 березня 2021, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення.



Зокрема, для плавної відмови від "коньяку" ЄС виділить Вірменії три мільйони євро в рамках Європейського інструменту сусідства. Ці гроші підуть, зокрема, на розробку нової назви для вірменського алкоголю і його рекламу як всередині, так і поза країною.



Перехідний період складе 14 років для внутрішнього ринку і 25 - для експорту.