Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях країн ОДКБ

09:06 27 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє видання Infocom із посиланням на заяву Міністерства оборони країни. Пославшись на складну ситуацію на кордоні з Азербайджаном , уряд Вірменії відмовився брати участь у навчаннях ОДКБ "Взаємодія-2022", "Пошук-2022", "Ешелон-2022".Про це повідомляє видання Infocom із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

«Беручи до уваги ситуацію, що склалася в результаті здійсненої Азербайджаном агресії на вірмено-азербайджанському кордоні, Міністерство оборони РВ, виходячи з поставлених перед ЗС РВ завдань, прийняло рішення утриматися від участі підрозділів ЗС РВ у навчаннях, що проводяться в Казахстані в рамках ОДКБ», — зазначили у відомстві.

Раніше влада Вірменії залишилася незадоволеною реакцією ОДКБ на загострення конфлікту з Азербайджаном, яке почалося 13 вересня. Тоді прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся по військову допомогу до росії та ОДКБ за статтею 4 статуту організації, згідно з якою агресія проти однієї країни розглядається як напад на всіх членів блоку. У відповідь блок лише висловив «крайню стурбованість ситуацією, що складається».

«Наші очікування не виправдовуються. Нам, у постійному контакті з народом, буде важко йому пояснити, чому ОДКБ не вживає передбачених заходів. Звичайно, ми зробили, робимо і робитимемо висновки», — сказав спікер парламенту Вірменії Ален Симонян.

Він також нагадав про існування договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу, тому Єреван чекав більш відчутної підтримки, ніж «заяви чи уривчасті половинчасті слова».



Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії. Сторони звинуватили одна одну в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання. Через два дні сторони домовилися припинити вогонь.