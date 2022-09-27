Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях країн ОДКБ

Пославшись на складну ситуацію на кордоні з Азербайджаном, уряд Вірменії відмовився брати участь у навчаннях ОДКБ "Взаємодія-2022", "Пошук-2022", "Ешелон-2022".
Про це повідомляє видання Infocom із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.
Про це повідомляє видання Infocom із посиланням на заяву Міністерства оборони країни.
Раніше влада Вірменії залишилася незадоволеною реакцією ОДКБ на загострення конфлікту з Азербайджаном, яке почалося 13 вересня. Тоді прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звернувся по військову допомогу до росії та ОДКБ за статтею 4 статуту організації, згідно з якою агресія проти однієї країни розглядається як напад на всіх членів блоку. У відповідь блок лише висловив «крайню стурбованість ситуацією, що складається».
Він також нагадав про існування договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу, тому Єреван чекав більш відчутної підтримки, ніж «заяви чи уривчасті половинчасті слова».
Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії. Сторони звинуватили одна одну в загостренні ситуації — Єреван заявив про обстріл південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання. Через два дні сторони домовилися припинити вогонь.
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