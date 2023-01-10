Вірменія відмовилася проводити військові навчання ОДКБ на її території

16:21 10 січня Київ, Україна

У Міністерстві оборони Вірменії вважають недоцільним проводити на своїй території військові навчання Організації договору про колективну безпеку, до якої входять, зокрема, Білорусь та Росія.

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об'єднаний штаб ОДКБ , що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", - заявив вірменський прем'єр Нікол Пашинян на прес-конференції 10 січня, слова якого цитує видання News.am.

Йдеться про заплановані навчання "Непорушне братство - 2023". Крім Вірменії, до ОДКБ також входять росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.



Прем'єр-міністр також наголосив, що "наріжним каменем" у процесі становлення Вірменії було уявлення про те, що Російська Федерація є союзником номер один у сфері безпеки Вірменії та гарантом безпеки.

"Коли відбулися травневі події 2021 року на ділянці Сотк - Хознавар, вторгнення на суверенну територію Республіки Вірменія, ми, природно, очікували наших партнерів конкретних дій. У відповідь на наші запити та звернення ми отримали зауваження, згідно з якими кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані", - нагадав він.

Пашинян також наголосив, що Азербайджан "перейшов червоні лінії, які є де-юре і є зоною відповідальності ОДКБ". За його словами, Єреван не бачить, щоб організація, членами якої також є Азербайджан і Росія, виконувала свої основні функції з Вірменії.



Спікер президента Росії Дмитро Пісків сказав журналістам, що Москва уточнить позицію Єревана, повідомляє російська служба ВВС.

"У будь-якому випадку Вірменія - це наш дуже близький союзник, ми продовжуватимемо діалог, включаючи ті питання, які зараз дуже складні", - заявив Пєсков.

У той же час він не конкретизував, які питання є дуже складними і не згадав Нагірний Карабах і претензії Єревана до російських миротворців.