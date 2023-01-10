Вірменія відмовилася проводити військові навчання ОДКБ на її території

У Міністерстві оборони Вірменії вважають недоцільним проводити на своїй території військові навчання Організації договору про колективну безпеку, до якої входять, зокрема, Білорусь та Росія.
Йдеться про заплановані навчання "Непорушне братство - 2023". Крім Вірменії, до ОДКБ також входять росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.
Прем'єр-міністр також наголосив, що "наріжним каменем" у процесі становлення Вірменії було уявлення про те, що Російська Федерація є союзником номер один у сфері безпеки Вірменії та гарантом безпеки.
Пашинян також наголосив, що Азербайджан "перейшов червоні лінії, які є де-юре і є зоною відповідальності ОДКБ". За його словами, Єреван не бачить, щоб організація, членами якої також є Азербайджан і Росія, виконувала свої основні функції з Вірменії.
Спікер президента Росії Дмитро Пісків сказав журналістам, що Москва уточнить позицію Єревана, повідомляє російська служба ВВС.
У той же час він не конкретизував, які питання є дуже складними і не згадав Нагірний Карабах і претензії Єревана до російських миротворців.
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