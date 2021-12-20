Вірменія обмежила мовлення іноземних телєканалів

Уряд Вірменії прийняв закон "Про аудіовізуальних медіа", який обмежить трансляцію зарубіжних телеканалів.
Про це повідомила прес-служба глави держави в середу, 5 серпня.
Відзначається, що даний закон був прийнятий парламентом 16 липня. Згідно з документом, зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії через громадський мультиплекс виключно на підставі міждержавного договору.
Обмеження стосуються в тому числі і російських телеканалів.
Раніше глава Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії Тигран Акопян заявляв, що домінування іноземних мовників в кабельних мережах загрожує інформаційній та мовної безпеки країни.
Відзначається, що даний закон був прийнятий парламентом 16 липня. Згідно з документом, зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії через громадський мультиплекс виключно на підставі міждержавного договору.
Обмеження стосуються в тому числі і російських телеканалів.
Раніше глава Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії Тигран Акопян заявляв, що домінування іноземних мовників в кабельних мережах загрожує інформаційній та мовної безпеки країни.
Голова Нацкомісії зазначив, що розмовляв з цього питання з російськими колегами.
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