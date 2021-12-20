Вірменія обмежила мовлення іноземних телєканалів

18:25 05 серпень Київ, Україна

Уряд Вірменії прийняв закон "Про аудіовізуальних медіа", який обмежить трансляцію зарубіжних телеканалів.

Про це повідомила прес-служба глави держави в середу, 5 серпня.



Відзначається, що даний закон був прийнятий парламентом 16 липня. Згідно з документом, зарубіжні аудіовізуальні програми можуть ретранслювати без ліцензії через громадський мультиплекс виключно на підставі міждержавного договору.



Обмеження стосуються в тому числі і російських телеканалів.



Раніше глава Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії Тигран Акопян заявляв, що домінування іноземних мовників в кабельних мережах загрожує інформаційній та мовної безпеки країни.

"Наскільки іноземні мовники зі своїм порядком - неважливо, американські, російські, китайські або французькі - впливають на інформаційну та мовну безпеку, можете самі скласти думку. Наскільки це сприяє нашій мовній безпеки, коли з 400 програм в кабельних мережах Вірменії близько 320 транслюються на іноземних мовах? "- заявляв Акопян в парламенті.

Голова Нацкомісії зазначив, що розмовляв з цього питання з російськими колегами.