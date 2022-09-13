Вірменія офіційно звернулася до росії за військовою допомогою після загострення на кордоні з Азербайджаном

10:34 13 вересня Київ, Україна

Єреван просить москву задіяти положення Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу. Також Вірменія звернулася до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Ради Безпеки ООН.





У Єревані назвали дії



У свою чергу Міноборони Азербайджану звинувачує Вірменію у провокації та атаці на військові об'єкти. За даними військового відомства, Вірменія зосередила наступальні озброєння, важку артилерію та живу силу вздовж кордонів. Також у Баку стверджують, що вірменські диверсанти замінували шляхи постачання армії Азербайджану. Після обстрілу позицій та баз на території Дашкесанського, Кельбаджарського та Лачинського районів Баку намагається «заглушити вогневі точки та не допустити розширення масштабів воєнного конфлікту». При цьому заяви про вторгнення на територію Вірменії в азербайджанському Міноборони назвали абсурдними.



Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту росії володимиру путіну і назвав дії азербайджанської сторони неприйнятними. Після цього Пашинян зателефонував президенту Франції Емманюелю Макрону та держсекретарю США Ентоні Блінкену. Макрон наголосив на необхідності досягти деескалації, а Блінкен закликав негайно припинити бойові дії, зазначивши, що військового вирішення конфлікту Вірменії та Азербайджану бути не може. Станом на 7:00 ранку обстріли вірменських територій не припинилися. Азербайджанські ЗМІ стверджують, що Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню сьогодні з 9 ранку.



Згідно з угодою ОДКБ, напад на Вірменію дорівнює нападу на членів Договору: росію, білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Але Азербайджан заперечує завдання ударів по Вірменії. Загострення відбулося в районі сухопутного коридору в Нахічевані - анклав Азербайджану, відокремлений від республіки територією Вірменії. Через близькість Нахічевані до Туреччини анклав представляє для Баку особливий інтерес. Про це йдеться у Telegram-каналі уряду республіки.У Єревані назвали дії Азербайджану «агресивними» та спрямованими «проти суверенної території Вірменії». За даними Міноборони Вірменії, в ніч проти 13 вересня війська Азербайджану з артилерії та великокаліберної зброї обстріляли прикордонні населені пункти на південному сході республіки – Сотка, Горіс та Джермук. Удари припали як по військових, так і цивільних об'єктах. Після обстрілів є загиблі та поранені.У свою чергу Міноборони Азербайджану звинувачує Вірменію у провокації та атаці на військові об'єкти. За даними військового відомства, Вірменія зосередила наступальні озброєння, важку артилерію та живу силу вздовж кордонів. Також у Баку стверджують, що вірменські диверсанти замінували шляхи постачання армії Азербайджану. Після обстрілу позицій та баз на території Дашкесанського, Кельбаджарського та Лачинського районів Баку намагається «заглушити вогневі точки та не допустити розширення масштабів воєнного конфлікту». При цьому заяви про вторгнення на територію Вірменії в азербайджанському Міноборони назвали абсурдними.Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту росії володимиру путіну і назвав дії азербайджанської сторони неприйнятними. Після цього Пашинян зателефонував президенту Франції Емманюелю Макрону та держсекретарю США Ентоні Блінкену. Макрон наголосив на необхідності досягти деескалації, а Блінкен закликав негайно припинити бойові дії, зазначивши, що військового вирішення конфлікту Вірменії та Азербайджану бути не може. Станом на 7:00 ранку обстріли вірменських територій не припинилися. Азербайджанські ЗМІ стверджують, що Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню сьогодні з 9 ранку.Згідно з угодою ОДКБ, напад на Вірменію дорівнює нападу на членів Договору: росію, білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Але Азербайджан заперечує завдання ударів по Вірменії. Загострення відбулося в районі сухопутного коридору в Нахічевані - анклав Азербайджану, відокремлений від республіки територією Вірменії. Через близькість Нахічевані до Туреччини анклав представляє для Баку особливий інтерес.

Смертельний шпагат для путіна та росії



Якщо путін задіє ОДКБ і почне війну з Азербайджаном, а за фактом з Ердоганом, то таким чином сам відкриє другий фронт проти себе… Такий сценарій малоймовірний через те, що путін як вогню боїться свого партнера Ердогана.



Якщо ж кремль і відповідно ОДКБ проігнорують Вірменію, то назавжди втратять свій вплив і військову базу в цій південнокавказькій республіці, штовхнувши її на пошук нових надійних союзників, наприклад, США.