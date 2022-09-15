Вірменія оголосила, що домовилася з Азербайджаном про припинення вогню

10:02 15 вересня Київ, Україна

Вірменія та Азербайджан другого дня загострення конфлікту домовилися припинити вогонь на вірмено-азербайджанському кордоні.

Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян. Він наголосив, що цього вдалося досягти «при залученості міжнародної спільноти».



Військові дії на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися в ніч проти вівторка, 13 вересня. Азербайджан звинуватив вірменських військових у мінуванні шляхів постачання азербайджанської армії. Вірменія, у свою чергу, заявила про удари з боку Баку по прикордонних районах, які не належать до Нагірного Карабаху. Також, за даними Єревана, азербайджанська армія намагалася прорватися через вірменський кордон.



Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запросив військову допомогу у путіна, а також звернувся до ОДКБ для «відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил із території Вірменії». Звернення до ОДКБ було оформлено за статтею 4 статуту Організації, яка прирівнює агресію проти одного учасника Договору до нападу на всіх.



Але ОДКБ висловила «занепокоєння» та принесла «співчуття» Вірменії, яка втратила 105 людей убитими. У зону конфлікту замість військових союзних сил відправили делегацію ОДКБ на чолі із генеральним секретарем Станіславом Засем.



МЗС Росії заявило, що досягло зі сторонами домовленості про припинення вогню ще в середу, 13 вересня. Але досягнення російських дипломатів не протрималося й доби – цього ж дня відбулися ракетно-артилерійські обстріли з боку Азербайджану. У тому числі під обстріл потрапив автомобіль ФСБ Росії, який виконував «гуманітарну місію».



Після відмови Росії надати військову допомогу та бездіяльність ОДКБ прем'єр-міністр Нікол Пашинян приготувався запровадити військовий стан у Вірменії.

«Ми постійно оцінюємо ситуацію та обговорюємо необхідність такого рішення», – сказав він напередодні. Також він зазначив, що готовий приймати «важкі рішення» заради миру, зокрема підписати якийсь документ.

«Народ навіть може вирішити усунути нас від влади. Але ми будемо вдячні, якщо внаслідок цього Вірменія отримає тривалий мир та безпеку на площі 29 800 квадратних кілометрів. Я чітко заявляю: те рішення, яке це забезпечить, я підпишу», – сказав Пашинян.

Це спровокувало стихійні мітинги у Єревані з вимогою відставки прем'єра. Після Пашинян запевнив народ, що не йтиме на територіальні поступки Азербайджану.



В Азербайджані, тим часом, запропонували Єревану гуманітарне припинення вогню.