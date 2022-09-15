Вірменія оголосила, що домовилася з Азербайджаном про припинення вогню

Вірменія та Азербайджан другого дня загострення конфлікту домовилися припинити вогонь на вірмено-азербайджанському кордоні.
Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян. Він наголосив, що цього вдалося досягти «при залученості міжнародної спільноти».
Військові дії на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися в ніч проти вівторка, 13 вересня. Азербайджан звинуватив вірменських військових у мінуванні шляхів постачання азербайджанської армії. Вірменія, у свою чергу, заявила про удари з боку Баку по прикордонних районах, які не належать до Нагірного Карабаху. Також, за даними Єревана, азербайджанська армія намагалася прорватися через вірменський кордон.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запросив військову допомогу у путіна, а також звернувся до ОДКБ для «відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил із території Вірменії». Звернення до ОДКБ було оформлено за статтею 4 статуту Організації, яка прирівнює агресію проти одного учасника Договору до нападу на всіх.
Але ОДКБ висловила «занепокоєння» та принесла «співчуття» Вірменії, яка втратила 105 людей убитими. У зону конфлікту замість військових союзних сил відправили делегацію ОДКБ на чолі із генеральним секретарем Станіславом Засем.
МЗС Росії заявило, що досягло зі сторонами домовленості про припинення вогню ще в середу, 13 вересня. Але досягнення російських дипломатів не протрималося й доби – цього ж дня відбулися ракетно-артилерійські обстріли з боку Азербайджану. У тому числі під обстріл потрапив автомобіль ФСБ Росії, який виконував «гуманітарну місію».
Після відмови Росії надати військову допомогу та бездіяльність ОДКБ прем'єр-міністр Нікол Пашинян приготувався запровадити військовий стан у Вірменії.
Військові дії на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися в ніч проти вівторка, 13 вересня. Азербайджан звинуватив вірменських військових у мінуванні шляхів постачання азербайджанської армії. Вірменія, у свою чергу, заявила про удари з боку Баку по прикордонних районах, які не належать до Нагірного Карабаху. Також, за даними Єревана, азербайджанська армія намагалася прорватися через вірменський кордон.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запросив військову допомогу у путіна, а також звернувся до ОДКБ для «відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил із території Вірменії». Звернення до ОДКБ було оформлено за статтею 4 статуту Організації, яка прирівнює агресію проти одного учасника Договору до нападу на всіх.
Але ОДКБ висловила «занепокоєння» та принесла «співчуття» Вірменії, яка втратила 105 людей убитими. У зону конфлікту замість військових союзних сил відправили делегацію ОДКБ на чолі із генеральним секретарем Станіславом Засем.
МЗС Росії заявило, що досягло зі сторонами домовленості про припинення вогню ще в середу, 13 вересня. Але досягнення російських дипломатів не протрималося й доби – цього ж дня відбулися ракетно-артилерійські обстріли з боку Азербайджану. У тому числі під обстріл потрапив автомобіль ФСБ Росії, який виконував «гуманітарну місію».
Після відмови Росії надати військову допомогу та бездіяльність ОДКБ прем'єр-міністр Нікол Пашинян приготувався запровадити військовий стан у Вірменії.
Це спровокувало стихійні мітинги у Єревані з вимогою відставки прем'єра. Після Пашинян запевнив народ, що не йтиме на територіальні поступки Азербайджану.
В Азербайджані, тим часом, запропонували Єревану гуманітарне припинення вогню.
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