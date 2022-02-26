Вірменія звернулася до ЄСПЛ за допомогою

15:14 27 травень Київ, Україна

До Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) надійшла заява від уряду Вірменії з проханням забезпечити захист прав взятих Азербайджаном в полон вірменських військових.

Про це повідомляє ТАСС у четвер, 27 травня.



"Ми дуже ефективно працюємо з нашими російськими партнерами, як ви знаєте, міністр оборони і заступник начальника Генштабу ЗС знаходяться в Москві", - сказав в прикордонному селі Кут Гегаркуніської області місцевим жителям в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян у відповідь на питання місцевого жителя, що роблять РФ і ОДКБ для вирішення ситуації на кордоні з Азербайджаном.



Також уряд Вірменії звернувся в ЄСПЛ з вимогою забезпечити захист прав взятих Азербайджаном в полон вірменських військових.



"Мета звернення - забезпечити права полонених на життя і свободу від катувань, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини", - повідомляє пресслужба представництва Вірменії в ЄСПЛ.



Нагадаємо, в Баку заявили, що шість вірменських військових були взяті в полон під час спроби переходу на територію Азербайджану. Також вірмени проводили роботу з мінування на дорозі постачання, що веде до позицій азербайджанської армії.



У свою чергу Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у викраденні шістьох вірменських військових.