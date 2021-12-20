Вірменія: через протести співробітників Міноборони евакуювали вертольотами

18:33 09 квітень Київ, Україна

Батьки та близькі військовослужбовців, які зникли безвісти і опинилися в полоні в ході карабаської війни, другий день продовжують блокаду будівлі Міноборони Вірменії.

Про це повідомляє Супутник Вірменія.

З четверга батьки зниклих безвісти військовослужбовців в Карабаху блокують входи в будівлю Міністерства оборони Вірменії.



Також вони перекрили автотраси Гюмрі-Єреван, Гюмрі-Ванадзор і залізничне сполучення Єреван-Гюмрі. Протестувальники вимагають надати інформацію про хід пошукових робіт і повернення військовополонених. Влада Вірменії не повідомляє про кількість зниклих безвісти і кількість полонених військовослужбовців Вірменії.





Акція почалася вранці 8 квітня: рідні безвісти зниклих перекрили автомобілями всі входи і виходи будівлі Міністерства оборони. Переговори з учасниками акції вели поліціянти, які закликали громадян розблокувати будівлю відомства. З оточеного будинку на вертольоті евакуювали частину жінок.

"Ми залишимося тут, вдома нам робити нічого. Ми тут з учорашнього дня, тому що нас ніхто не приймав. Якби вони доклали чималих зусиль, наші діти були б зараз з нами", - сказав чоловік.

На чутки про те, що азербайджанська сторона не видала полонених, чоловік зазначив, що точно так само влада Вірменії не повинна була віддавати Баку не захоплений ЗС Азербайджану Карвачар: район повинні були здати хоча б в обмін на всіх полонених.

Чоловік повідомив, що з 14 жовтня нічого не знає про долю свого єдиного 18-річного сина. На момент початку війни хлопець служив всього два місяці. Після 14 жовтня з азербайджанського номера подзвонили і сказали, що солдат у них. Він підкреслив, що інших подробиць не повідомляє, їх він вже надав до Служби нацбезпеки (СНБ).

До протестувальників також вийшов глава поліції Ваге Казарян. Він запропонував групі з 10 осіб пройти в будівлю оборонного відомства, однак батьки відмовилися і зажадали, щоб прийняли всіх.

Напередодні вірменська влада повідомила про те, що з Баку в Єреван направляється черговий літак з групою військовополонених.

Однак літак прибув в Єреван без військовополонених. При цьому російська сторона ще до прибуття літака не підтверджувала факт обміну полоненими. Пізніше командувач миротворчим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов назвав повідомлення про очікуване прибуття з Баку вірменських військовополонених провокацією.