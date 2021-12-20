Вірменія: через протести співробітників Міноборони евакуювали вертольотами

Батьки та близькі військовослужбовців, які зникли безвісти і опинилися в полоні в ході карабаської війни, другий день продовжують блокаду будівлі Міноборони Вірменії.
Про це повідомляє Супутник Вірменія.
З четверга батьки зниклих безвісти військовослужбовців в Карабаху блокують входи в будівлю Міністерства оборони Вірменії.
Також вони перекрили автотраси Гюмрі-Єреван, Гюмрі-Ванадзор і залізничне сполучення Єреван-Гюмрі. Протестувальники вимагають надати інформацію про хід пошукових робіт і повернення військовополонених. Влада Вірменії не повідомляє про кількість зниклих безвісти і кількість полонених військовослужбовців Вірменії.
Акція почалася вранці 8 квітня: рідні безвісти зниклих перекрили автомобілями всі входи і виходи будівлі Міністерства оборони. Переговори з учасниками акції вели поліціянти, які закликали громадян розблокувати будівлю відомства. З оточеного будинку на вертольоті евакуювали частину жінок.
На чутки про те, що азербайджанська сторона не видала полонених, чоловік зазначив, що точно так само влада Вірменії не повинна була віддавати Баку не захоплений ЗС Азербайджану Карвачар: район повинні були здати хоча б в обмін на всіх полонених.
Чоловік повідомив, що з 14 жовтня нічого не знає про долю свого єдиного 18-річного сина. На момент початку війни хлопець служив всього два місяці. Після 14 жовтня з азербайджанського номера подзвонили і сказали, що солдат у них. Він підкреслив, що інших подробиць не повідомляє, їх він вже надав до Служби нацбезпеки (СНБ).
До протестувальників також вийшов глава поліції Ваге Казарян. Він запропонував групі з 10 осіб пройти в будівлю оборонного відомства, однак батьки відмовилися і зажадали, щоб прийняли всіх.
Напередодні вірменська влада повідомила про те, що з Баку в Єреван направляється черговий літак з групою військовополонених.
Однак літак прибув в Єреван без військовополонених. При цьому російська сторона ще до прибуття літака не підтверджувала факт обміну полоненими. Пізніше командувач миротворчим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов назвав повідомлення про очікуване прибуття з Баку вірменських військовополонених провокацією.
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