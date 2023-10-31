Вірменія та Азербайджан: узгоджено принципи для встановлення миру

17:53 30 жовтня Київ, Україна

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що були узгоджені три основні принципи, спрямовані на встановлення миру та нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном.



У ході свого виступу в парламенті він наголосив, що якщо обидві сторони дотримуватимуться цих принципів, то можливе підписання угоди про мир та врегулювання відносин.



Вірменія представила такі три основні принципи: