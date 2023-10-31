Вірменія та Азербайджан: узгоджено принципи для встановлення миру

Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що були узгоджені три основні принципи, спрямовані на встановлення миру та нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном.
У ході свого виступу в парламенті він наголосив, що якщо обидві сторони дотримуватимуться цих принципів, то можливе підписання угоди про мир та врегулювання відносин.
Вірменія представила такі три основні принципи:
У ході свого виступу в парламенті він наголосив, що якщо обидві сторони дотримуватимуться цих принципів, то можливе підписання угоди про мир та врегулювання відносин.
Вірменія представила такі три основні принципи:
- Взаємне визнання територіальної цілісності: Враховуючи, що територія Вірменії складає 29,8 тисячі квадратних кілометрів, а Азербайджану - 86,6 тисячі квадратних кілометрів, сторони повинні визнати і поважати територіальну цілісність один одного.
- Політична основа: Алма-Атинська декларація 1991 року має стати політичною основою для проведення делімітації та подальшої демаркації державного кордону між двома країнами.
- Відкритість регіональних комунікацій: Сторони повинні сприяти відкриттю всіх регіональних комунікацій на основі взаємної поваги до суверенітету, юрисдикції та законодавства своїх країн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі