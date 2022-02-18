Вірменія та Азербайджан оголосили військовий стан

Вранці 27 вересня влада Вірменії повідомила, що Азербайджан завдав ракетних ударів по населених пунктах Нагорного Карабаху. Одночасно з цим і в Азербайджані заявили, що Вірменія почала бойові дії, і відзначили, що їхні війська почали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.
В результаті чого сьогодні вранці, 28 вересня, і Вірменія, і Азербайджан оголосили військовий стан і мобілізацію.
Станом на ранок 28 вересня бої в районі Нагірного Карабаху тривають.
У зв'язку з оголошенням воєнного стану в Вірменії через загострення ситуації в районі Нагірного Карабаху лікарні країни припинили плановий прийом пацієнтів.
Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни.
«Будуть проводитися тільки реанімаційні заходи і прийом пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги та госпіталізації», - йдеться в повідомленні міністерства.
Пацієнтів, які зараз отримують медичну допомогу в стаціонарі, випишуть після оцінки їхнього стану здоров'я з подальшим амбулаторним лікуванням.
Нагадаємо, вранці 27 вересня влада Вірменії повідомила, що Азербайджан завдав ракетних ударів по населених пунктах Нагорного Карабаху.
Одночасно в Азербайджані заявили, що Вірменія почала бойові дії, і відзначили, що їхні війська почали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.
В Азербайджані також оголосили військовий стан на всій території країни.
Станом на ранок 28 вересня бої в районі Нагірного Карабаху тривають.
В результаті чого сьогодні вранці, 28 вересня, і Вірменія, і Азербайджан оголосили військовий стан і мобілізацію.
Станом на ранок 28 вересня бої в районі Нагірного Карабаху тривають.
У зв'язку з оголошенням воєнного стану в Вірменії через загострення ситуації в районі Нагірного Карабаху лікарні країни припинили плановий прийом пацієнтів.
Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни.
«Будуть проводитися тільки реанімаційні заходи і прийом пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги та госпіталізації», - йдеться в повідомленні міністерства.
Пацієнтів, які зараз отримують медичну допомогу в стаціонарі, випишуть після оцінки їхнього стану здоров'я з подальшим амбулаторним лікуванням.
Нагадаємо, вранці 27 вересня влада Вірменії повідомила, що Азербайджан завдав ракетних ударів по населених пунктах Нагорного Карабаху.
Одночасно в Азербайджані заявили, що Вірменія почала бойові дії, і відзначили, що їхні війська почали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху.
В Азербайджані також оголосили військовий стан на всій території країни.
Станом на ранок 28 вересня бої в районі Нагірного Карабаху тривають.
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