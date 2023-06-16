Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду 1 червня

Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху, коли президенти обох країн зустрінуться на саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Молдові, який відбудеться наступного тижня.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву посла Азербайджану у Франції Лейли Абдуллаєвої.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву посла Азербайджану у Франції Лейли Абдуллаєвої.
За даними дипломатичних джерел, очікується, що на полях саміту ЄПС президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян проведуть переговори на найвищому рівні за участю президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Другий саміт Європейської політичної спільноти пройде 1-2 червня у Молдові. У ньому візьмуть участь лідери країн-членів ЄС та 17 інших країн, а також глави європейських структур. Перший саміт ЄПС відбувся у Празі 6-7 жовтня минулого року.
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