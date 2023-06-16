Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду 1 червня

17:45 26 травня Київ, Україна





Про це пише Reuters з посиланням на заяву посла Азербайджану у Франції Лейли Абдуллаєвої. Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху, коли президенти обох країн зустрінуться на саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Молдові, який відбудеться наступного тижня.Про це пише Reuters з посиланням на заяву посла Азербайджану у Франції Лейли Абдуллаєвої.

"Ми сподіваємося, що 1 червня у Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір. Це історичний момент та імпульс, який не можна упустити", - заявила журналістам Лейла Абдуллаєва.

За даними дипломатичних джерел, очікується, що на полях саміту ЄПС президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян проведуть переговори на найвищому рівні за участю президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца.



Другий саміт Європейської політичної спільноти пройде 1-2 червня у Молдові. У ньому візьмуть участь лідери країн-членів ЄС та 17 інших країн, а також глави європейських структур. Перший саміт ЄПС відбувся у Празі 6-7 жовтня минулого року.