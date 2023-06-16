Вірменія та Азербайджан досягли угоди про взаємне визнання територіальної цілісності - Пашинян

18:03 25 травня Київ, Україна





Таку заяву Пашинян зробив під час виступу на розширеному засіданні Вищої євразійської економічної ради. Вірменія та Азербайджан досягли важливої угоди про взаємне визнання територіальної цілісності, повідомляє російське агентство ТАРС, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Таку заяву Пашинян зробив під час виступу на розширеному засіданні Вищої євразійської економічної ради.



"Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного і на цій основі, можна сказати, ми досить добре просуваємось до врегулювання наших відносин", - сказав Нікол Пашинян.



Він також відзначив забезпечення прав та безпеки мешканців Нагірного Карабаху "у рамках міжнародного механізму".



"Я сподіваюся, що незабаром розпочнеться нормальний конструктивний діалог Баку та Степанакерта", - сказав глава уряду Вірменії.



У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу заявив, що "у них немає територіальних претензій з Вірменією", хоча обидва лідери й посперечалися щодо ситуації в Лачинському коридорі, який, як сказав вірменський прем'єр, "захопили азербайджанські сили" і додав, що можливість виходу на мирну угоду є.



"Є можливість виходу на мирну угоду, особливо через те, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану", - сказав Алієв.