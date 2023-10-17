Вірменія готова до мирної угоди з Азербайджаном - Пашинян

Вірменія підтвердила свою готовність до укладання мирного договору з Азербайджаном до кінця 2023 року. Цю інформацію повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян під час свого виступу перед Європарламентом.
Прем'єр-міністр Вірменії наголосив, що Єреван готовий укласти мирну угоду, яка ґрунтуватиметься на взаємному визнанні суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Він також зазначив, що угода має забезпечувати відкриття транспортних комунікацій за умови дотримання суверенітету тих країн, через території яких вони проходять.
За словами Пашиняна, Вірменія готова відкрити Мегрінську залізницю, але унеможливлює її використання як екстериторіального коридору.. Однак він також висловив побоювання щодо можливості того, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може використати питання про екстериторіальний коридор як привід для нової агресії проти Вірменії та захоплення її територій.
Прем'єр-міністр Вірменії також звернувся до європейських парламентарів із проханням про підтримку у процесі врегулювання конфлікту у регіоні. Він зазначив, що формальні союзники Вірменії не надали допомоги у вирішенні питань безпеки, навіть у важкі моменти, коли безліч вірменів були змушені тікати з Нагірного Карабаху до Вірменії після азербайджанської агресії. Ці союзники, за словами Пашиняна, не лише не надали підтримки, але також висловлювали публічні заклики до зміни влади у Вірменії та повалення демократичного уряду.
Прем'єр-міністр Вірменії наголосив, що Єреван готовий укласти мирну угоду, яка ґрунтуватиметься на взаємному визнанні суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Він також зазначив, що угода має забезпечувати відкриття транспортних комунікацій за умови дотримання суверенітету тих країн, через території яких вони проходять.
За словами Пашиняна, Вірменія готова відкрити Мегрінську залізницю, але унеможливлює її використання як екстериторіального коридору.. Однак він також висловив побоювання щодо можливості того, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може використати питання про екстериторіальний коридор як привід для нової агресії проти Вірменії та захоплення її територій.
Прем'єр-міністр Вірменії також звернувся до європейських парламентарів із проханням про підтримку у процесі врегулювання конфлікту у регіоні. Він зазначив, що формальні союзники Вірменії не надали допомоги у вирішенні питань безпеки, навіть у важкі моменти, коли безліч вірменів були змушені тікати з Нагірного Карабаху до Вірменії після азербайджанської агресії. Ці союзники, за словами Пашиняна, не лише не надали підтримки, але також висловлювали публічні заклики до зміни влади у Вірменії та повалення демократичного уряду.
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