Вірменія, Азербайджан та Америка обговорили розробку мирної угоди

11:57 05 жовтня Київ, Україна

Штати, Вірменія та Азербайджан почали розробляти план мирної угоди між Баку та Єреваном.



Про це заявив речник Держдепартаменту



Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з главами МЗС Азербайджану та Вірменії, Джейхуном Байрамовим та Араратом Мірзояном.



Держсекретар США висловив подяку за позитивні кроки, які Вірменія та Азербайджан роблять для досягнення стійкої мирної угоди. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з главами МЗС Азербайджану та Вірменії, Джейхуном Байрамовим та Араратом Мірзояном.Держсекретар США висловив подяку за позитивні кроки, які Вірменія та Азербайджан роблять для досягнення стійкої мирної угоди.

"Держсекретар високо оцінив звільнення військовополонених та підтвердив наше зобов'язання допомогти Вірменії та Азербайджану вирішити проблеми мирним шляхом. Він також наголосив, що дипломатія є єдиним шляхом руху вперед", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Азербайджану висловили сподівання, що сторони продовжать переговори щодо мирного договору на основі елементів, запропонованих країною на зустрічі в Женеві.



У ході цієї зустрічі було позитивно сприйнято заклик про проведення у жовтні цього року чергового засідання двосторонньої комісії з делімітації з метою запобігання останній напруженості на кордоні.