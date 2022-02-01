Арабо-ізраїльський конфлікт: Штати відправили на Близький Схід свого дипломата

08:32 13 травень Київ, Україна

Держдепартамент США в терміновому порядку відправив на Близький Схід високопоставленого дипломата, який повинен висловити позицію Штатів щодо виниклого конфлікту і закликати сторони до якнайшвидшого його врегулювання.

Про це повідомляє УНІАН.



У своєму зверненні держсекретар Ентоні Блінкен підтримав право Ізраїлю на самозахист і засудив ракетні атаки, здійснені ХАМАС, угрупуванням ісламізму, яке контролює Сектор Гази. Він також заявив, що Ізраїль повинен по можливості уникати жертв серед цивільного населення в Газі.



Блінкен, який поговорив телефоном з Нетаньяху, повідомив, що на Близький Схід попрямував Хейді Амр, заступник помічника держсекретаря, який повинен зустрітися з керівництвом обох сторін.

"Він (Амр) від мого імені і від імені президента Байдена закличе (сторони) до деескалації насильства", - заявив Блінкен.

Байден ще не призначив посла США в Ізраїлі. Інші високопоставлені співробітники Держдепартаменту, що займаються цим регіоном, все ще не схвалені офіційно в Сенаті.



Відкидаючи припущення про те, що давній конфлікт на Близькому Сході не входив в перелік пріоритетів адміністрації Байдена, Блінкен заявляв, що влада США "повністю занурена" в ситуацію.



"Ми глибоко взаємодіємо в усіх напрямках. Державний департамент, Білий дім, високопоставлені офіційні особи спільно з ізраїльтянами, палестинцями, іншими країнами та партнерами в регіоні роблять все... для деескалації ситуації", - сказав Блінкен, передає Голос Америки.



У своєму виступі Блінкен провів розмежування між "терористичною організацією ХАМАС, яка безладно обстрілює ракетами... мирних жителів, і відповіддю Ізраїлю, який діє на свій захист".



Однак він додав, що на Ізраїлі також лежить відповідальність за те, щоб "зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, навіть якщо мова йде про справедливий захист (ізраїльтян)".



В Офісі Нетаньяху заявили, що прем'єр-міністр "подякував Блінкену за підтримку права Ізраїлю на самооборону".



Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.



Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лод і Єрусалим спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.



Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в Секторі Гази. Джо Байден висловив надію, що незабаром цей конфлікт буде завершено.



Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".



Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу Сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.



Арабська меншина становить близько 21% ізраїльських громадян - в основному це люди, які жили в країні ще до створення Держави Ізраїль в 1948 році і залишилися в своїх містах.