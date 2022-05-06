Apple, Google і Microsoft хочуть позбутися паролів у 2023 році

14:26 06 травня Київ, Україна

Три найбільших технічних гіганти Microsoft, Google і Apple позбавлятимуться паролів до 2023 року.

Про це повідомляє TechCrunch.



Паролі як такі є не надто надійним способом захистити свою інформацію. Згідно зі щорічним звітом Verizon про порушення даних, слабкі та легковгадувані паролі відповідають більш ніж за 80% усіх витоків даних.



Технологічні гіганти оголосили, що вони розширюють підтримку стандарту входу без пароля від Альянсу FIDO та Консорціуму World Wide Web. Це означає, що незабаром з'явиться можливість використовувати свій смартфон для входу до програми або вебсайту незалежно від операційної системи або браузера.



Для цього потрібно буде лише розблокувати свій смартфон – наприклад, через відбиток пальця, сканування обличчя або PIN-код пристрою.



Користувачі також зможуть автоматично отримувати доступ до своїх облікових даних FiDO (ключ доступу) для входу на декількох пристроях, у тому числі нових, без необхідності повторно входити в кожен обліковий запис.



Хоча всі три компанії Apple, Google і Microsoft вже давно підтримують стандарт безпарольного входу, створений Альянсом FIDO, користувачі все ще змушені заходити в кожен обліковий запис на новому пристрої через стандартний логін та пароль. Тільки після цього можна використовувати для логіну, наприклад, відбиток пальця.



Протягом наступного року три технологічні гіганти впровадять безпарольні стандарти входу в MacOS та Safari; Android та Chrome; та Windows та Edge. Це означає, що користувачі зможуть увійти в обліковий запис браузера Google Chrome, який працює на комп'ютері з ОС Microsoft Windows, за допомогою ключа доступу на пристрої Apple.



Це значно ускладнить для хакерів віддалений злам даних для входу, оскільки для входу потрібний доступ до фізичного пристрою.