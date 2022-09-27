Апарат NASA врізався в астероїд, щоб змінити його траєкторію

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Апарат DART провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався мети. Діаметр Діморфоса становить 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда завширшки 780 метрів. Пара астероїдів не становить загрози для Землі, вони віддалені від планети на 11 мільйонів кілометрів. Апарат космічної місії NASA DART із перенаправлення астероїдів успішно вразив свою першу мету, повідомляють в агентстві. DART змінив траєкторію руху астероїда "Діморфос", це перше подібне випробування в історії космічної галузі. Дослідники мали на меті з'ясувати, чи таке зіткнення є ефективним способом змінити курс астероїда у разі загрози Землі.Апарат DART провів у космосі 10 місяців, перш ніж дістався мети. Діаметр Діморфоса становить 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда завширшки 780 метрів. Пара астероїдів не становить загрози для Землі, вони віддалені від планети на 11 мільйонів кілометрів.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion 's DRACO Camera, як встановлюють машинно-розміщений spacecraft успішно collides with asteroid Dimorphos, який є розміром football stadium і постачання не threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD - NASA (@NASA) September 26, 2022

DART вагою 570 кілограмів врізався в астероїд на швидкості 22,5 тисячі кілометрів на годину. Тепер за ураженим астероїдом спостерігатиме дослідницька група, яка має підтвердити, що внаслідок удару орбіта Діморфоса навколо більшого астероїда змінилася. Дослідники очікують, що DART скоротив її на 1% або приблизно 10 хвилин.