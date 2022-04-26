Апокаліпсис в Італії: град розміром з яблуко побив сотні машин

14:51 27 липня Київ, Україна

Сильний шторм, раптові зливи і град , окремі фрагменти якого досягали розміру яблука, обрушилися на Італію.

В регіоні Емілія-Романья було перекрито рух на головній автостраді А1 в районі Парми, сотні машин і будинків пошкоджені, повідомляє il Fatto Quotidiano у вівторок, 27 липня.



Град пройшов напередодні в другій половині дня. Автомобілістів і місцевих жителів негода застала зненацька: градини розміром з яблуко побили автомобільне скло і залишили вм'ятини на кузовах машин. У свою чергу водії не могли продовжувати рух через вітер, зливи і град.

В результаті рятувальники перекрили рух на автостраді Мілан-Неаполь приблизно на три години для проїзду техніки і рятувальників. Сталося кілька невеликих ДТП.