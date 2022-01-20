Антиукраїнські санкції Путіна не досягли своєї мети

Як заявили в офісі президента, розширення списку українських громадян, на яких поширюються санкції Кремля, апріорі позбавлені будь-якого сенсу та є просто спекуляцією на тлі ситуації, що склалася. Таким жестом Путін намагається перемкнути увагу росіян на уявну боротьбу із зовнішніми ворогами.

"Мотивація подібних дій завжди в пропагандистських цілях", - підкреслили в офісі президента України.

Санкції РФ введені на тлі низки скандальних подій: отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, нагадали в офісі українського президента.

РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині своєї країни, підкреслюють в офісі президента.

Як повідомлялося, російський уряд розширив санкції проти України. У список, серед інших, потрапили колишній український президент Петро Порошенко та ексдепутат Верховної Ради Святослав Вакарчук.

Обмежувальні заходи означають: заморозку рахунків, бездокументарних цінних паперів і майна українських громадян, проти яких введені санкції, на території Росії. Крім того, українці, що потрапили під санкції, втратили можливість вивести гроші за межі РФ.

Такі заходи були прийняті урядом Росії на підставі указу президента РФ Володимира Путіна "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".