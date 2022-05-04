Антисемітські висловлювання лаврова прискорять "втечу мізків" з росії

12:19 03 травня Київ, Україна

За десятиліття правління путіна багато євреїв говорили: ну ось він, хто завгодно, але не антисеміт хоч, "немає в росії антисемітизму, навіть побутового". Майже...

Після вчорашньої скандальної заяви лаврова весь світ "раптом" зрозумів справжнє обличчя росії.

Зараз в Ізраїлі спостерігається найбільший за 20 років приплив емігрантів, третина з новоприбулих — росіяни.



За рік репатріювалося 42 675 людей, повідомляє Міністерство алії та інтеграції Ізраїлю у статистичному звіті. Обганяє всіх росія, з якої приїхали 33% усіх репатріантів. Україна - 27%, за нею слідують США з 10%, Франція - 8%, Аргентина - 3%, білорусь - 3% та Індія - 2%.



Серед репатріантів: 2100 інженерів, 1500 економістів, 1100 вчителів, 1000 лікарів, 250 медсестер. Статистики за кількістю репатріантів, зайнятих у сфері високих технологій (яких так хоче утримати москва), немає, але, як правило, це понад 10% працездатної частини. Саме в Ізраїлі влаштувався засновник «Яндекса» Аркадій Волож, який збирає нову команду на основі менеджерів та програмістів «Яндекса».



Тепер втеча з росії ще більше прискориться. Після вчорашньої скандальної заяви лаврова, весь світ звинувачує міністра закордонних справ росії в антисемітизмі. Але будуть і внутрішньоросійські наслідки, вказує ексспіввласник «Юкоса» Леонід Невзлін: «Коли лавров каже, що найбільші антисеміти — це євреї, він, схоже, має на увазі тих, хто не буде згоден з генеральною лінією кремля. Коли ж їх прийдуть "денацифікувати"? Як зреагують на це євреї з оточення путіна? Як їм тепер продовжувати схилятися?»



Ті, хто перебувають у процесі прийняття рішення про еміграцію, особливо чутливі до такого роду висловлювань. Міністерство алії і так повідомляє про зростання потоку репатріантів з росії. Ну так спасибі лаврову, мізки будуть витікати з росії ще швидше.