Антиурядові протести в Бейруті

Ліванці обурені тим, що сталося в Бейруті, вночі 7 серпня, спалахнули антиурядові протести і зіткнення з силовиками, поліція застосувала сльозогінний газ, декілька людей поранено.
На думку протестуючих, до вибухів призвела недбалість влади, вони вимагають відставки уряду в повному складі.
Державні ЗМІ Лівану повідомляють, що учасники протесту розпалювали багаття і кидали каміння в поліцейських.
Нагадаємо, представники адміністрації порту Бейрут, в якому зберігалися тонни вибухонебезпечних речовин, були затримані ліванськими правоохоронними органами.
4 серпня в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи, масштаби яких порівняв із землетрусом амплітудою в 4,5 бала.
4 серпня в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи, масштаби яких порівняв із землетрусом амплітудою в 4,5 бала.
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