Антиурядові протести в Бейруті

20:50 07 серпень Київ, Україна

Ліванці обурені тим, що сталося в Бейруті , вночі 7 серпня, спалахнули антиурядові протести і зіткнення з силовиками, поліція застосувала сльозогінний газ, декілька людей поранено.

На думку протестуючих, до вибухів призвела недбалість влади, вони вимагають відставки уряду в повному складі.





Державні ЗМІ Лівану повідомляють, що учасники протесту розпалювали багаття і кидали каміння в поліцейських.

Нагадаємо, представники адміністрації порту Бейрут, в якому зберігалися тонни вибухонебезпечних речовин, були затримані ліванськими правоохоронними органами.



4 серпня в порту Бейрута прогриміли потужні вибухи, масштаби яких порівняв із землетрусом амплітудою в 4,5 бала.



