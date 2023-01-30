Аномальні морози в Афганістані: 170 жертв дорослих та дітей

11:01 30 січня Київ, Україна

Внаслідок потужних снігопадів та холодної погоди в Афганістані 170 людей стали жертвами. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на спікера Міністерства природних катаклізмів Афганістану Шавіулу Рахімі.

"Загалом 170 осіб, у тому числі жінки та діти, загинули, і ще 30, серед них жінки та діти, отримали травми через холодну погоду та снігопад у 24 з 34 провінцій Афганістану протягом останніх трьох тижнів", - заявив Рахімі.



Він зазначив, що протягом цього періоду було повністю зруйновано або частково пошкоджено 150 житлових будинків та загинуло близько 80 тис. голів худоби.



Рахімі закликав міжнародні гуманітарні агенції надати допомогу нужденним афганським сім'ям та допомогти їм пережити зиму.



Повідомляється, що в Афганістані немає центрального опалення і люди часто використовують вугілля, дрова або скраплений газ для обігріву взимку, що часто призводить до жертв через витік газу або виділення вуглекислого газу.