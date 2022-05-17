Аномальна спека і пожежі в Італії: є жертви серед населення

07:35 13 серпня Київ, Україна

Вперше за останні 44 роки в Італії встановилася така рекордна спека. Така погода сприяє виникненню пожеж. Як повідомляє агентство ANSA, через масштабні лісові пожежі, які вирують на півдні Італії, кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

Також наголошується, що в даному регіоні встановилася аномальна спека - понад +48 °С.

"Антициклон "Люцифер" приніс в Італію надвисокі температури з Сахари. Горить Калабрія, Сицилія, Сардинія, Кампанія", - написало видання.

Синоптики попереджають, що спекотна хвиля досягне свого піку в країні в п'ятницю, 13 серпня.

Сьогодні вже 15 італійських міст знаходяться в "червоній зоні", в яких спека настільки сильна, що становить небезпеку для здоров'я всього населення, а не тільки літніх людей.

Вчені переконані, що за аномальною спекою в Італії стоїть зміна клімату.

Нагадаємо, в провінції Сіракуза на південному сході Сицилії в середу, 11 серпня, була зафіксована рекордна температура не тільки для Італії, але і для всієї Європи.